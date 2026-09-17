В Екатеринбурге 26 сентября пройдет «Кросс нации» на 2 км

В Екатеринбурге 26 сентября состоится всероссийский массовый забег «Кросс нации». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие в этом году приурочено к Году единства народов России.
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