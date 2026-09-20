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Газета.ру

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Депутат Гаврилов: оформить гараж в собственность можно даже при утерянных документах

Депутат Гаврилов: оформить гараж в собственность можно даже при утерянных документах

Владелец старого гаража может до 1 сентября 2031 оформить строение и землю по «гаражной амнистии», даже если документы на них были утеряны.

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