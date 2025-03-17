Проявление любви: что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек Алёна Юрьева Многие из нас не могут устоять перед желанием чмокнуть свою любимую кошку, особенно когда она ласково теряется о ваши ноги или пытается облизать ваше лицо.
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