Проявление любви: что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек Алёна Юрьева Многие из нас не могут устоять перед желанием чмокнуть свою любимую кошку, особенно когда она ласково теряется о ваши ноги или пытается облизать ваше лицо.