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Проявление любви: что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек

Проявление любви: что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек

Проявление любви: что на самом деле чувствует кошка, когда ее целует человек Алёна Юрьева Многие из нас не могут устоять перед желанием чмокнуть свою любимую кошку, особенно когда она ласково теряется о ваши ноги или пытается облизать ваше лицо.

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