НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Клопп возглавит Германию по контракту до ЧМ-2030. Финальные переговоры DFB с тренером пройдут в конце недели (Флориан Плеттенберг)

Сборная Германии договорилась с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 59-летний специалист должен подписать контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), рассчитанный до 2030 года и охватывающий чемпионат мира-2030.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии