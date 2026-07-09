Клопп возглавит Германию по контракту до ЧМ-2030. Финальные переговоры DFB с тренером пройдут в конце недели (Флориан Плеттенберг)

Сборная Германии договорилась с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 59-летний специалист должен подписать контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), рассчитанный до 2030 года и охватывающий чемпионат мира-2030.