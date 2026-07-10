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«Самоунижение»: Захарова раскритиковала шведов за слова о названиях городов Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала высказывания главы внешнеполитического ведомства Швеции Марии Мальмер Стенергард о нововведениях в написании украинских географических названий как «акт лингвистического самоунижения».

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