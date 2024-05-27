Водолацкий: освобождение Берестового облегчило продвижение ВС РФ к Купянску

Российская армия освободила село Берестовое в Харьковской области. Как это повлияло на ситуацию на данном направлении, рассказал в беседе с ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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