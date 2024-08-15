Алаудинов обвинил некоторых военных блогеров в сотрудничестве с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов выдвинул обвинения против некоторых телеграм-каналов, подозревая их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины .
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