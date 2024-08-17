🏐Сегодня в Тростянском сельском поселении проходит спортивное мероприятие "Пляжный волейбол". Захватывающая игра пройдёт среди лучших волейболистов района и области.
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🏐Сегодня в Тростянском сельском поселении проходит спортивное мероприятие "Пляжный волейбол". Захватывающая игра пройдёт среди лучших волейболистов района и области.