Зарплаты учителей предложили проиндексировать в двойном или тройном размере

В Госдуме отметили, что педагоги зарабатывают как дворники – примерно 30-35 тысяч рублей Зарплаты учителей необходимо проиндексировать в удвоенном или даже в утроенном размере, чтобы выполнить цели майских указов и довести выплаты до уровня средней зарплаты по региону.