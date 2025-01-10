Зарплаты учителей предложили проиндексировать в двойном или тройном размере

В Госдуме отметили, что педагоги зарабатывают как дворники – примерно 30-35 тысяч рублей Зарплаты учителей необходимо проиндексировать в удвоенном или даже в утроенном размере, чтобы выполнить цели майских указов и довести выплаты до уровня средней зарплаты по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии