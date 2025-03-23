Татарстан стал одним из ведущих регионов в сфере ИИ

Согласно данным РАНХиГС при Президенте РФ, среди российских регионов, преуспевающих в разработке технологий искусственного интеллекта, выделяются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Новосибирская область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии