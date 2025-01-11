Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

скорее агрессия и уничтожения народов своей страны!!!!!!!!по всему миру разбежался украинский народ от укро нациского руководства!население бывшей украины ловят в городах и сёлах и насильно к бандере отправляют!

Валентин Щербаков

На какую поддержку хотят рассчитывать эти хохлобандеровцы, убийцы и мародёры вместе с их руководящей бандой русофобов и наркоманов, их вообще давно надо арестовать и судить....