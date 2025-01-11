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Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Если Украина в знак протеста устроит демарш в ООО, многие только вздохнут с облегчением. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший постред Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Наглость не имеет предела! Преступники в ООН поучают!
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
скорее агрессия и уничтожения народов своей страны!!!!!!!!по всему миру разбежался украинский народ  от укро нациского руководства!население бывшей украины  ловят в городах и сёлах и насильно к бандере отправляют!
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20 час.
Валентин Щербаков
На какую поддержку хотят рассчитывать эти хохлобандеровцы, убийцы и мародёры вместе с их руководящей бандой русофобов и наркоманов, их вообще давно надо арестовать и судить....
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14 час.

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