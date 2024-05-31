И мне - заслуженному человеку - надо хоть крупицу поиметь..

Не спорю. Но это сведения от первого лица. Только вот Попову верят все фронтовики и переживают за его судьбу! А вот репутация Герасимова была, есть и будет в обозримом будущем под большим вопросом! Если вы взрослый и честный человек, то надеюсь понимаете меня. Или вам нравится то, что происходило все эти годы в МО?

Кошмар

Ни я, ни вы, ни тем более блогер из ВЧК-ОГПУ, при докладе Попова Герасимову, не присутствовали. А первое лицо ничего плохого о себе не скажет. Наоборот, замутит дело. Поэтому информация недостоверная, и возможно, искажённая... Тем более, что доклады можно по разному делать. Вообще, в армии подчинённый должен доложить об обстановке, а не требовать чего то у своего командира. В крайнем случае,высказать свою просьбу или предложение. А не права качать. Тем более, что полной информацией по состоянию всех фронтов СВО и резервов ВС РФ Попов не обладает ввиду своей должности. Насчёт веры фронтовиков в Попова пока что мы знаем только от некоторых блогеров. Во всяком случае, конкретных фамилий я нигде не встречал. Что касается репутации Герасимова... это вам из ЦИПсО ВСУ такую тему подкинули? Им то сейчас как раз хочется заварушку в нашем Генштабе устроить на фоне наших успехов на фронте. И вообще, какой смысл копья ломать, если нет никакой достоверной информации? Только язык почесать? В смысле, пальцы о клавиатуру...😀