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Репатриации русских быть, или Прозрение Затулина

Репатриации русских быть, или Прозрение Затулина

Случилось эпохальное событие, уважаемые друзья. Думаю, что вряд ли Константин Затулин прочитал мою публикацию под названием: Открытое письмо Затулину по вопросу замены программы переселения «соотечественников» программой репатриации, датированное 1 ноября 2020 года, скорее всего, его сильно отрезвила программа «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где на него вылила целый ушат недовольства азербайджанский политолог Саадат Кадырова, но он сделал то, что давно необходимо было сделать, и о чём я неоднократно просил его и в личных обращениях ещё пару лет назад, на которые получал отписки, и в том самом открытом письме.

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svetlana pustovalova
Давно пора!
Виктор Муравьев
Вот только мне очень не нравится имя прилагательное "русский", означающее национальность "великоросс", поскольку в русский народ исторически входили великороссы, малорусы и белорусы.
Людмила Нефедова
!!!
HotRS
Шоу это как баня. Все регалии, депутатские значки и подвязки орденов остаются в раздевалке. Окружающие судят об оппоненте по его высказываниям. И к Кадыровой отнеслись как к женщине, случайно попавшей в мужское отделение, приветливо и добросердечно. Саадат же, попав в мужское отделение бани, начала верещать и царапаться. Хотя к ней с непристойными предложениями никто не приставал.
Руслан гогорян
Баба.... она и в Африке баба:"я не такая..."))))
Леонид Попивняк
Случай из жизни....лет двадцать пять назад работал в бригаде с армянами на стройке....они для простоты общения выбирали себе русские имена....Саша...Валера....Володя.....так вот .....пришел как то к одному работяге сын на работу......говорит по русски....я отца спрашиваю....а по чему не по армянски????...вы же все между собой по армянски говорите????.......он мне......он уже в России родился.....много по армянски понимает.....но не говорит......это конечно единичный случай......в основном все кучкуются по национальному признаку.......
HotRS
В Краснод. крае. если живут компактно, то говорят по армянски, и то далеко не все.
Pciha Ivanova
Закон не предусматривает главного: Кто и из какого фонда будет платить российским чиновникам взятки за репатриацию русских людей? С диаспорами-то все ясно! :-)
Владимир Самойленко
а диаспоры необходимо перед принятием этого закона аннулировать, а бабло ихнее использовать для благого дела. на переезд руских из ихних недружественных стран.
Томара Тычкова
Данная статья очень своевременна. Действительно, среднеазиатские и закавказские диаспоры просто распоясались в России, они не только устраивают межнациональные разборки, но и гадят россиянам и убивают россииян .Запретить надо все эти диаспоры и гнать из России. А вот реапатриацию соотечественников из числа коренных жителей России надо активизировать и облегчить выдачу российского гражданства людям, которые по настоящему любят Россию и готовы ей служить.
vladimir bedarev
Русских нужно возвращать в Россию.
моряк океанский
в какую Россию хотите возвращать? ввп уже говорил о территориальных подарках некоторым республикам, на которых веками проживали русские. из крыма русских не вывозили, так почему из других подобных крыму территорий людей должны переселять.
Walery
Если возвращать, то разумеется вместе с территорией. Зачем и почему все созданное русскими на славянских территориях бесплатно оставлять непонятно кому.
Владимир Самойленко
ну в прынцыпе можно и не переезжать. просто столбики пограничные перенести.
моряк океанский
в какую Россию хотите возвращать? ввп уже говорил о территориальных подарках некоторым республикам, на которых веками проживали русские. из крыма русских не вывозили, так почему из других подобных крыму территорий русских должны переселять.
Vladimir Osheschko
Что случилось. то случилось, но русские и другие народности РСФСР не должны страдать от геноцида в бывших республиках. Задача правительства - дать этим людям возможность вернуться на историческую родину без каких-либо дополнительных или ограничительных мер. Чьи корни в России - какие могут быть вопросы?

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