Репатриации русских быть, или Прозрение Затулина

Случилось эпохальное событие, уважаемые друзья. Думаю, что вряд ли Константин Затулин прочитал мою публикацию под названием: Открытое письмо Затулину по вопросу замены программы переселения «соотечественников» программой репатриации, датированное 1 ноября 2020 года, скорее всего, его сильно отрезвила программа «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где на него вылила целый ушат недовольства азербайджанский политолог Саадат Кадырова, но он сделал то, что давно необходимо было сделать, и о чём я неоднократно просил его и в личных обращениях ещё пару лет назад, на которые получал отписки, и в том самом открытом письме.