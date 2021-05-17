Голос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаГолос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены В Словакии заявили, что с июня начинают использовать российскую вакцину «Спутник-V» для массовой вакцинации населения.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинВот только граждане России до сих пор НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВЫБОРА ВАКЦИНЫ.Александр HammerХочешь АстраЗенека?Александр HammerЖиву в Казахстане, сегодня провакцинировался, давали на выбор казахстанскую или российскую, выбрал российскую Гам Ковид Вак. Никаких последствий не чувствую. Настроение бодрое.
Свежие комментарии