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Голос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены

Голос Мордора: Как российская вакцина проламывает стены

В Словакии заявили, что с июня начинают использовать российскую вакцину «Спутник-V» для массовой вакцинации населения.

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Александр Фишкин
Вот только граждане России до сих пор НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВЫБОРА ВАКЦИНЫ.
Александр Hammer
Хочешь АстраЗенека?
Александр Hammer
Живу в Казахстане, сегодня провакцинировался, давали на выбор казахстанскую или российскую, выбрал российскую Гам Ковид Вак. Никаких последствий не чувствую. Настроение бодрое.

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