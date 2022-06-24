Ентоні Блінкен та Анналена Баєрбок виступають перед ЗМІ у Берліні, Німеччина, 24 червня 2022 року Блінкен: від 40 до 50 млн людей у ​​всьому світі – під загрозою голоду через дії Росії Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що війна Москви проти України є зараз головною причиною глобальної продовольчої кризи Вторгнення Росії в Україну, а зовсім […] Сообщение Блінкен: від 40 до 50 млн людей по всьому світу – під загрозою голоду через дії Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.