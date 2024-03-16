Следующее интервью Путина: работа над ошибками–1

В интервью Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов), в том самом, где Такер Карлсон назвал тупым ответ Путина о нацизме на Украине, был еще один любопытный эпизод, о котором почему-то мало говорят.
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