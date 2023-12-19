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Прописал 2-х мигрантов - заплати штраф 500 000р. или 3 года тюрьмы: это должны знать все, чтобы не "зайти на хату"

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Комментарии
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Михаил Молчев
Это не более, как предвыборная показуха!
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4 час.
Поля Русс
Новости новостями, но хотелось бы не слышать слово «грозит», а немедленное наказание….Зачем доказывать очевидное????
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2 час.
Волков Владимир
А как мужчина мог прописать 25 человек без помощи полиции? Рудом с ним, на скамье, должен сидеть мудель с погонами.
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1 час.

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