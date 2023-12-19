Прописал 2-х мигрантов - заплати штраф 500 000р. или 3 года тюрьмы: это должны знать все, чтобы не "зайти на хату"

via.pro - Новости Операция на Улице Станкозаводской: Разоблачение Фиктивной Прописки На улице Станкозаводской в городе Рязань сотрудники полиции успешно пресекли схему фиктивной регистрации иностранных граждан.
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