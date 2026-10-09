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Царьград

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Министр Силуанов: электромобиль "Атом" в 2023 году нашел спрос

Министр Силуанов: электромобиль "Атом" в 2023 году нашел спрос

Министр Силуанов сообщил о спросе на электромобиль "Атом", поступивший в продаже в этом году. В сентябре продали 14 машин, всего реализовали 54.

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