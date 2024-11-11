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Украина пыталась завербовать российского лётчика через Telegram

Украина пыталась завербовать российского лётчика через Telegram

Украинская разведка попыталась через Telegram завербовать лётчика вертолёта ВС России для его угона. «В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество», — приводит слова лётчика ФСБ России.

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