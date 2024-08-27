Oasis возвращаются

Спустя долгих 15 лет ожидания, легендарная британская рок-группа Oasis снова порадует своих фанатов живыми выступлениями! Вопреки многолетним конфликтам, братья Ноэль и Лиам Галлахеры сумели найти общий язык и официально объявили о своём воссоединении.
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