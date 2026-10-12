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На нацпроекты технологического лидерства выделили почти два трлн рублей

На нацпроекты технологического лидерства выделили почти два трлн рублей

Россия выделила почти два триллиона рублей на девять национальных проектов технологического лидерства в трехлетнем федеральном бюджете.

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