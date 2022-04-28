Всегда готовили винегрет по-своему, пока не попробовали непривычный для нас вариант в кафе (делюсь рецептом)

Ингредиенты: 1 картофелина 1 морковь 1 огурец свежий 1 свекла 100 гр. слабосоленой красной рыбы пучок зелени растительное масло для заправки соль по вкусу Приготовление: Отварите по отдельности картофель, морковь и свеклу.
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