Вкусные рецепты

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Всегда готовили винегрет по-своему, пока не попробовали непривычный для нас вариант в кафе (делюсь рецептом)

Всегда готовили винегрет по-своему, пока не попробовали непривычный для нас вариант в кафе (делюсь рецептом)

Ингредиенты: 1 картофелина 1 морковь 1 огурец свежий 1 свекла 100 гр. слабосоленой красной рыбы пучок зелени растительное масло для заправки соль по вкусу Приготовление: Отварите по отдельности картофель, морковь и свеклу.

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