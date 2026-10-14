Комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов в Москве завершено. Работы охватили магистраль протяжённостью 8,6 км и прилегающую территорию площадью почти 60 га.
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