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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о тренере «Трактора» Гру: «Чем-то он напомнил Камалу Харрис, отвечающую на все вопросы с улыбкой и без какого-либо смысла. Похоже, так и не понял, куда попал»

– Пресс-конференция тренера «Трактора» Гру после проигранного матча в Екатеринбурге – одно из самых ярких и символичных событий первых дней чемпионата.

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