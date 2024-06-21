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В РФ осудили украинку за запуск шаров с флагом террористической организации

В РФ осудили украинку за запуск шаров с флагом террористической организации

В Москве осуждена гражданка Украины Кристина Любашенко, которую обвиняли в запуске воздушных шаров с флагом террористической организации и распространении фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал столичного СК.

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