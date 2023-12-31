НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Лука Дончич набрал 39 очков и 10 передач в победном матче с «Голден Стэйт»

Лука Дончич набрал 39 очков и 10 передач в победном матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич за 38 минут записал в свой актив 39 очков, 10 передач, 8 подборов, перехват и блок-шот (4 потери).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх