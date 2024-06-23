Как отмечали Троицу наши предки: обычаи и нужные слова Юлия ЯкобсонНаши славянские предки практиковали язычество, поэтому неудивительно, что в традициях Троицы, изначально монотеистического праздника, сохранились элементы древних обычаев.
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