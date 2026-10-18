Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым