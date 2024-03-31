Выборг стал лучшим городом в России в области событийного туризма

Город взял гран-при на всероссийском конкурсе Выборг победил в номинации «Город событийного туризма» всероссийской премии «Туристические города», сообщает комитет по культуре и туризму Ленинградской области.
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