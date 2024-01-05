"Очаровательные забияки": в Ленинградском зоопарке рассказали о задиристом характере розовых пеликанов

В Ленинградском зоопарке назвали любимую забаву розовых пеликанов – самочки Руты и самца Брута. Как сообщили сотрудники в Telegram-канале зверинца, крупные птицы живут в компании колпиц, журавлей и султанок, и не упустят возможности позадирать соседей.