Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис опозорилась, выступив в поддержку израильских детей

ВАШИНГТОН, 10 октября, ФедералПресс. Голливудская актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильмам «Правдивая ложь» и «Все везде и сразу», ввела своих поклонников в заблуждение, выложив снимок с «израильскими» детьми, пишет RTVI.