ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис опозорилась, выступив в поддержку израильских детей

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис опозорилась, выступив в поддержку израильских детей

ВАШИНГТОН, 10 октября, ФедералПресс. Голливудская актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильмам «Правдивая ложь» и «Все везде и сразу», ввела своих поклонников в заблуждение, выложив снимок с «израильскими» детьми, пишет RTVI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх