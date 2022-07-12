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Обезьянья оспа добралась и до России - известно о первом случае заражения

Обезьянья оспа добралась и до России - известно о первом случае заражения

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщается, что заболевший побывал в европейских странах. После возвращения на родину молодой человек обратился в медицинское учреждение в связи с тем, что у него появилась сыпь, характерная для данного заболевания.

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