Обезьянья оспа добралась и до России - известно о первом случае заражения

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщается, что заболевший побывал в европейских странах. После возвращения на родину молодой человек обратился в медицинское учреждение в связи с тем, что у него появилась сыпь, характерная для данного заболевания.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщается, что заболевший побывал в европейских странах. После возвращения на родину молодой человек обратился в медицинское учреждение в связи с тем, что у него появилась сыпь, характерная для данного заболевания.
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