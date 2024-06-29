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Царьград

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Жителя Иванова будут судить за принуждение жены выполнять обязанности по дому

Жителя Иванова будут судить за принуждение жены выполнять обязанности по дому

Мужчина угрожал жене убийством ножом для разделки туш скота.В суд направлено дело в отношении 66-летнего жителя Иванова о принуждении жены выполнять обязанности по дому, а также угрозы убийством.

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