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Политолог о речи Путина: «Россия строит отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества»

Политолог о речи Путина: «Россия строит отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества»

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств-членов СНГ. В своей речи российский президент обозначил основные векторы российской внешней политики и рассказал о перспективах экономической интеграции со странами Содружества.

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