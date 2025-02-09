Симеоне о фоле Себальоса в дерби с «Реалом»: «Одни считают, что это красная, другие – что ВАР стоило пересмотреть момент. Арбитр провел хороший матч»

«Атлетико» сыграл вничью с командой Карло Анчелотти (1:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги. На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.