В минобразе Карелии не знают о проблеме закрытия сада для особых детей

Родителей детей с особенностями развития в Сегеже уведомили о закрытии специализированного дошкольного учреждения 17 октября родители детей с особенностями развития узнали, что единственный специализированный детский сад в Сегеже хотят закрыть, а воспитанников перевести в другое ….