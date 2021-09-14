ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня четырнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1176 =Вера и Любовь определяют всю глубину взаимоотношений не только между людьми, но и между человеком и Богом! =Все желанны в Доме нашего Творца! И даже заблудшие дети принимаются, если они искренне устремлены вернуться = В сознании фиксируется лишь то, что закрепляется в нём как убеждение, и то, с чем мы отождествляемся = Все явления Природы, не поддающиеся объяснению на современном уровне Науки, кажутся нам мистикой = Главное богатство – это умение любить – любить безусловно, а это значит – принимать каждого таким, каков он есть = Главное - нет и не может быть застоя ни в чём! И в здоровых Системах Энергия движется свободно и сбалансированно = Даже если ничего не трогать, время всё старит и рушит - такова Программа на вечное чувство утраты и несчастье = Единое Божественное Начало проявляется через множество Ликов, оставаясь при этом Собой - Одним Единым = Если вы говорите себе и окружающим, что вы уже изменились, следовательно, вы не изменились совсем, это маска = Звук - это вибрация определённой частоты.