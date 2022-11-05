Военное обозрение

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Стали известны некоторые подробности происходящих в подконтрольном ВСУ Покровске взрывов

Стали известны некоторые подробности происходящих в подконтрольном ВСУ Покровске взрывов

Стали известны некоторые подробности происходящих в подконтрольном ВСУ Покровске взрывов. Как сообщают СМИ Украины, ссылаясь на местных представителей киевского режим, в результате ударов по объектам в городе Покровске произошла детонация снарядов.

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