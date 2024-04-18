Что делали бандеровцы с польскими детьми на Волыни?

Антон Лавренюк партизанил во время войны на Волыни, которая кишела бандеровскими националистами. Вот что он вспоминает об этом периоде:«В марте 1943 года колковские полицаи, которых летом 1942 года активно обучали немцы, самовольно составили отряд примерно в 160 человек.