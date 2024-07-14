5 национальных республик России, которые в СССР были областями

В отличии от Российской империи, где территориальное деление по губерниям в большинстве случаев не имело национальной привязки, большевики раскроили новосозданный СССР, руководствуясь принципом проживания на определенных территориях определенных народностей, что в дальнейшем привело к ряду межнациональных противоречий.