Дэвис и Смолкин в новой произвольной программе будут выступать под песни Led Zeppelin и Бет Харт

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду за сборную Грузии. В короткой программе дуэт будет кататься под песни Sheila «Lady Marmalade», Патти Лабелль «Music Is My Way of Life», Girl’s Generation «Lady Marmalade».
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