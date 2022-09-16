Фото: Нина МахонинаОсень у некоторых ассоциируется не только с дождем или золотой листвой, но и со сбором дачного урожая.
Как вы поступаете с дачным урожаем? — новый опрос
Комментарии
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Михаил Шаповалов
На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был опрос - будете ли вы курить при увеличении цены на табачные изделия? Ну и кто после этого при барышах? Собственно, цель всех опросов - в получении выгод от опрашиваемых.
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