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Газета.ру

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Михалков: ИИ при создании фильмов может быть только помощником

Михалков: ИИ при создании фильмов может быть только помощником

Искусственный интеллект (ИИ) при создании фильмов может быть только помощником. Об этом заявил режиссер, продюсер и сценарист Артем Михалков в ходе выступления на сессии «ИИ-истощение: реальность побеждает синтетику?» в рамках Московской международной недели кино, передает РИА Новости.

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