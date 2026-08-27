Михалков: ИИ при создании фильмов может быть только помощником

Искусственный интеллект (ИИ) при создании фильмов может быть только помощником. Об этом заявил режиссер, продюсер и сценарист Артем Михалков в ходе выступления на сессии «ИИ-истощение: реальность побеждает синтетику?» в рамках Московской международной недели кино, передает РИА Новости.