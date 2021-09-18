Медики ЮВО эвакуировали условно раненых военнослужащих во время двусторонних тактических учений в Южной Осетии

Военные медики выполнили поиск и эвакуацию «пострадавших» военнослужащих из неисправных поврежденных бронеобъектов с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».
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