Джадд Трамп обыграл Барри Хокинса и в шестой раз в своей карьере вышел в полуфинал на турнире Masters 2023 в Alexandra Palace, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Джадд Трамп завершил второй матч подряд со счетом 6-5, обыграв Барри Хокинса в четвертьфинале на турнире Masters 2023.