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Царьград

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The Guardian: учёные предложили использовать тараканов для спасения

The Guardian: учёные предложили использовать тараканов для спасения

В Австралии учёные разрабатывают тараканов-киборгов для спасательных операций после землетрясений. Мадагаскарские тараканы с микрочипами могут находить людей под завалами.

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