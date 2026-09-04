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Рязанские новости

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В Рязанской области за сутки ликвидировано пять пожаров

В Рязанской области за сутки ликвидировано пять пожаров

За сутки со 2 на 3 сентября пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области было ликвидировано пять пожаров.

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