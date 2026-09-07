Обновление в мировом рейтинге после British Open 2026

После завершения турнира British Open 2026 в Челтнеме Марк Селби занял второе место в мировом рейтинге, а Джек Джонс поднялся на 22-ю строчку, сообщает SnookerHQ Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал После победы в финале British Open 2026 Джек Джонс поднялся вверх на девять строчек.