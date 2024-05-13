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Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств

Путин обозначил тех, кого хочет видеть главами силового блока.Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого хочет видеть руководителями силового блока, он внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуры глав ряда министерств и ведомств.

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