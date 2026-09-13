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Газета «Калужский вестник»

Газета «Калужский вестник»

Еще в середине XX века на улице Луначарского, бывшей Никольской, стоял дом, в котором в 1890-х работала редакция газеты «Калужский вестник».

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